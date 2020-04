Ministeri Lintilä: Suomalaisyrityksillä valmiudet suojamateriaalien valmistukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö vauhdittaa julkisessa terveydenhuollossa tarvittavien suojamateriaalien valmistusta Suomessa.

- Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt toimet, joilla tuotannon käynnistäminen voidaan mahdollistaa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

- Haasteena laajan kotimaisen tuotannon aloittamisessa on ollut, että Suomessa ei ole ollut vaadittavia koneita ja raaka-aineita. Nyt olemme tilanteessa, jossa ainakin kaksi kotimaista yritystä on valmistelemassa suojaintuotannon käynnistämistä, ministeri jatkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa kotimaisten suojamateriaalien valmistuksen edellytykset. Selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Ensimmäinen tavoite on käynnistää kotimaisten suu-nenäsuojainten sekä hengityssuojainten valmistus. Suomessa ei tällä hetkellä ole omaa hengityssuojavalmistusta, mutta useat suomalaisyritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksen suojaintuotannon käynnistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena käynnistää isojen volyymien tuotanto nopealla aikataululla.

Normaalitilanteessa terveydenhuollon toimijat hankkivat tarvitsemansa suojaimet ja muut materiaalit vakiintuneita hankintakanavia pitkin. STM on näiden kysymysten osalta vastuutaho. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä toimintaa hankkimalla aktiivisesti suojaimia ulkomaisilta toimittajilta. Nyt poikkeustilanteessa kotimaisen hankinnan käynnistäminen lisää osaltaan merkittävästi tarvittavien materiaalien saatavuutta. Terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitetun kotimaisen tuotannon käynnistäminen vapauttaa suojainkapasiteettia muille kriittisille alueille, kuten teollisuuden käyttöön.

Suojavaatteiden valmistuksen osalta lähtötilanne on hengityssuojaimia parempi, sillä Suomessa toimii yrityksiä, jotka valmistavat muun muassa suojapukuja, -myssyjä ja -käsineitä. Monet yritykset ovat myös jo käynnistäneet visiirien valmistuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kartoittanut viimeisen viikon aikana systemaattisesti suojamateriaalien valmistukseen pystyvät yritykset yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on viikonlopun aikana arvioinut yritysten teknisen valmiuden. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt keskustelut VTT:n arvioissa esiin nousseiden yritysten kanssa ja selvittänyt, miten esimerkiksi Business Finlandin rahoituksella on mahdollisuus vauhdittaa kotimaisen tuotannon liikkeelle lähtöä.

Suojaimien ja niissä käytettävien materiaalien sekä valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin kohdistuu maailmalla tällä hetkellä poikkeuksellisen kova kysyntä, joka saattaa myös vaikeuttaa kotimaisen valmistuksen liikkeelle lähtöä. Mikäli suunnitelmat etenevät odotusten mukaisesti, kotimainen hengityssuojainten ison mittakaavan valmistus käynnistyy toukokuussa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118

alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, puh. 050 62663

johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, puh. 040 342 4476