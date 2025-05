Alueiden kehitysnäkymät ovat varovaisen optimistisia. Syksyyn mennessä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen ennakoidaan paranevan 28 seudulla Manner-Suomen 66 seudusta. Ainoastaan yhdellä seudulla tilanteen ennakoidaan heikkenevän. Vuoden päähän valtaosalla seuduista tilanteen odotetaan kohenevan. Yhdellekään seudulle ei ennakoida nykyistä suurempaa työttömyyttä tai heikompaa elinkeinoelämän tilannetta.

Tulokset käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 29. huhtikuuta julkaisemasta kevään 2025 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta. Katsaus sisältää ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostaman näkemyksen alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Arviot on tuotettu kuluvan vuoden maaliskuussa.

Vaikka myönteisiä viestejä on tunnistettavissa, tilanne on haastava. Konkurssit ja irtisanomisiin tähtäävät muutosneuvottelut ovat lisääntyneet, ja työttömyys on kasvanut. Yhdysvaltojen tullien ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena lähitulevaisuus on epävarmuuden värittämä. Suomen NATO-jäsenyydellä ja lisääntyneillä puolustusteollisuuden investoinneilla on myönteisiä talous- ja työllisyysvaikutuksia. Puolustusteollisuus on vahva toimiala muun muassa Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Nato-joukkojen sijoittuminen Lappiin aktivoi alueen elinkeinoelämää.

Alueilla on käynnissä lukuisia puhtaan siirtymän investointeja, kuten maa- ja merituulivoimapuistoja, aurinkovoimaloita, akkuteollisuutta, vety- ja metanolitehtaita sekä biokaasutuotantolaitoksia. Datakeskuksia on suunnitteilla ja tulossa useille alueille. Hankkeita on käynnissä muun muassa Haminassa ja Kouvolassa. Yhteensä alueilla on vireillä noin 17 datakeskushanketta.

Teknologiateollisuuden näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta teollisuuden investointien elpymistä odotellaan edelleen. Meriteollisuuden tilauskanta on hyvä, ja uusien tilausten sekä optioiden myötä Turun telakalla työllisyystilanne näyttää hyvältä ainakin vuosikymmenen loppuun asti. Matkailuun investoidaan erityisesti pohjoisilla alueilla. Arvioiden mukaan rakentamisen alan pohjakosketus on saavutettu. Maataloudessa huolta aiheuttavat tuottajahintojen lasku ja tuotantokustannusten kasvu, mutta maatilojen investointihalukkuus on kasvanut.

Hyvinvointialueiden vaikea taloudellinen tilanne on joillain alueilla johtanut yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin. Myös kuntien taloudellinen tilanne on haastava, mikä voi näkyä sopeutustoimina.

Alueita kiusannut työvoimapula on helpottanut avoimien työpaikkojen vähennyttyä, mutta kohtaanto-ongelma on säilynyt. Arvioiden mukaan reilulla kolmanneksella seuduista työvoiman saatavuuden ennakoidaan heikkenevän vuoden päähän katsottaessa.

