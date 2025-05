Hallituksen työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmälle linjasi 9.4.2025 Kasvuyrittäjyyden ohjelman jatkoaskelista. Ohjelman toimenpide-ehdotuksilla vahvistetaan suomalaisten kasvuyritysten menestymisen ja kasvun edellytyksiä.

Hallitusohjelmassa sovitun kasvuyrittäjyyden ohjelman tavoite on tuplata keskisuurten ja midcap-kokoisten kasvuyritysten määrä. Keskisuurista yrityksistä on noin 80 prosenttia kasvuhaluisia, mutta toteutunutta kasvua on vähemmän eli kasvuhalu ei läheskään aina muunnu kasvuksi. Kasvuhaluiset keskisuuret ja midcap-yritysket tarvitsevat tukea kasvukyvyn vahvistamiseen, jotta saisimme lisättyä muun muassa vientiyritysten määrää.

”Vientimme nojaa yhä liian harvalukuiseen joukkoon yrityksiä. Tässä kasvuyrittäjyyden ohjelmassamme on tunnistettu lukuisia toimia, joilla voidaan osaltaan vaikuttaa yritysten kasvuedellytyksiin. Ohjelma on osa työ- ja elinkeinoministeriössä työstämäämme teollisuuspolitiikan rytminmuutosta, jolla pyrimme kiihdyttämään Suomen talouskasvua haasteellisessa kauppapoliittisessa ympäristössä”, toteaa elinkeinoministeri Wille Rydman.

Kasvun vauhdittamisen keinoja ohjelmassa ovat mm. julkisten yritys- ja rahoituspalveluiden kohdentaminen ja toimintaympäristöön vaikuttaminen. Kasvun haasteet ovat moniulotteisia ja tarvitaan useita erilaisia toisiaan täydentäviä toimia. Kasvuyrittäjyyden ohjelmassa on 17 toimenpide-esitystä, jotka jakautuvat viiteen toimenpidekokonaisuuteen, jotka ovat:

Tuetaan yritysten kasvukykyä, uudistumista ja kansainvälistymistä Terävöitetään kasvun rahoitusta Parannetaan yrityspalveluketjujen toimivuutta uudistamisen, kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi Vastataan kasvuyritysten osaamistarpeisiin Muut toimenpiteet

Ohjelman toimeenpanon seuranta toteutetaan mm. keväällä 2025 perustettavassa valtioneuvoston yrittäjyyden edistämisen työryhmässä. Ohjelmalle on määritetty myös 12 seurantaindikaattoria.

Ohjelman valmistelusta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön kasvuyrittäjyyden ohjelman työryhmä, jossa on edustettuna keskeiset ministeriöt sekä TEM:n hallinnonalan edustajia. Ohjelman laajennetussa työryhmässä on ollut mukana sidosryhmiä. Lisäksi ohjelma on ollut lausuntokierroksella loppuvuodesta 2024.

