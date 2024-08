Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2023 työryhmän selvittämään keinoja, joilla Suomelle voidaan luoda kilpailuetua merituulivoimassa suhteessa muihin Itämeren maihin sekä edistetään muita hallitusohjelmaan kirjattuja merituulivoimatavoitteita. Työryhmän 20.8.2024 julkaiseman raportin ehdotukset muodostavat merituulivoiman edistämisen toimenpidesuunnitelman.

Suomessa on huomattavaa potentiaalia merituulivoimalle ja hankekehittäjien kiinnostus niin aluevesiä kuin talousvyöhykettäkin kohtaan on kasvanut. Merituulivoiman pelisääntöjen on todettu kuitenkin olevan puutteelliset erityisesti talousvyöhykkeellä. Tästä syystä säännöstöä uudistetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistettiin viime syksynä myös talousvyöhykkeen merituulivoiman lainsäädäntöhanke, jossa valmisteltu lakiesitys lähetettiin lausunnolle keväällä 2024. Lisäksi valtionvarainministeriössä valmistellaan lainsäädäntömuutokset, joilla varmistetaan kiinteistö- ja tuloverotus Suomen talousvyöhykkeellä.

Merituulivoiman edistämisen työryhmän toimenpidesuunnitelmassa on 17 kehitysehdotusta. Työryhmä katsoo, että merituulivoiman edistämisen kannalta keskeistä on selkeyttää tavoitetilaa riittävän pitkälle aikavälille, parantaa kansallista koordinaatiota sekä edistää merituulivoiman ja muiden merellisten toimintojen yhteensovittamista niin, että haitat muulle toiminnalle voidaan minimoida. Lähtökohtana on, että merituulivoimalat rakennetaan markkinaehtoisesti.

Toimenpide-ehdotukset käsittelevät pääsääntöisesti Suomen talousvyöhykettä sekä Suomen aluevesiä Ahvenanmaan maakunnan hallintaan kuuluvaa merialuetta lukuun ottamatta. Osa toimenpide-ehdotuksista voi kuitenkin edistää merituulivoimaa myös Ahvenanmaalla.

Tiivistelmä työryhmän toimenpidesuunnitelman toimenpide-ehdotuksista

Työryhmä on listannut 17 toimenpide-ehdotusta. Niiden toteuttaminen ajoittuisi pääosin vuosille 2024-2026. Toimille on nimetty yhteensä 12 päävastuullista organisaatiota, mutta monet niistä on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä useiden valtiollisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ehdotukset ovat:

Määritellään pitkän aikavälin merituulivoimatavoitteet ja parannetaan kilpailutusten ennakoitavuutta (pääasiallinen vastuutaho TEM)

Perustetaan merituulivoiman koordinaatioryhmä (TEM)

Kehitetään talousvyöhykettä koskevien merituulivoimahankkeiden oikeuksien vakuusjärjestelyjä (TEM)

Alennetaan aluevesien merituulivoimaloiden kiinteistöveroa (VM)

Tarkastellaan mahdollisuuksia kehittää vesilupaprosessia joustavammaksi merituulivoiman osalta (OM)

Määritetään purku- ja ennallistamisvelvoite merituulivoimalle (TEM/YM)

Kehitetään kantaverkkoon liittymisen menettelyitä suurten liittyjien näkökulmasta (Fingrid)

Edistetään merikaapeleiden sijoittamisen mahdollisuuksia kestävästi (YM)

Varmistetaan riittävä satamien välinen yhteistyö merituulivoima-alan tarvitseman infrastruktuurin kehittämiseksi sekä EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi (TEM)

Yhteisten suunnitteluperiaatteiden luominen merituulivoiman osalta Ruotsin kanssa (LVM,YM)

Tuotetaan tarkempaa merenkulkua koskevaa tietoa merialuesuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun tueksi (LVM)

Turvataan kalastuselinkeinon toimintaedellytykset (MMM)

Käynnistetään tutkimuksia, jotka koskevat merituulivoiman vaikutuksia vaelluskaloihin, merinisäkkäisiin, muuttolintuihin ja lepakoihin (MMM, YM)

VELMU-inventointiohjelman kattavuuden parantaminen syvemmillä vesialueilla (YM)

Kehitetään merellistä havaintotoimintaa (Ilmatieteen laitos, Syke)

Kehitetään tietojärjestelmiä siten että ne sujuvoittavat selvitys- ja hallinnollisia prosesseja hallinnon sektorirajat ylittävästi ja mahdollistavat yritysten hankkeiden suunnittelun ennakointia (YM)

Viestitään aktiivisesti merituulivoima-alan kehittämiseen osallistuvien tahojen työllistämismahdollisuuksista opiskelijoille sekä kannustetaan oppilaitoksia kehittämään merituulivoimaan liittyviä opintokokonaisuuksia (Energiateollisuus, Suomen uusiutuvat ry)

