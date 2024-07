Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK) kokous järjestetään Brysselissä 16.7.2024. Kokouksessa käsitellään muun muassa työvoimapulaa ja osaamisvajetta EU:ssa sekä vammaisten henkilöiden työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Arto Satonen.

Työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen etsitään ratkaisuja EU-tasolla ja kansallisesti

Euroopan komission ennusteiden mukaan EU:n alueella on merkittävä työvoimapula ja osaamisvaje vuonna 2024. TSTK-neuvoston kokouksessa ministerit käyvät periaatekeskustelun työvoimapulan ja osaamisvajeen haasteista sekä ratkaisuista. Keskustelun pohjalta hyväksytään työllisyys- ja sosiaalipoliittiset suositukset jäsenmaille. Lisäksi neuvoston tavoitteena on hyväksyä arviot vuoden 2023 maakohtaisten suositusten toimeenpanosta.



"Työvoimapula ja osaamisvaje ovat haasteita, jotka edellyttävät sekä kansallisia toimia että EU-tason yhteistyötä. On tärkeää, että jäsenmaat saavat selkeitä suosituksia ja tukea näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen tekijä Euroopan kilpailukyvylle", työministeri Satonen toteaa.



Suomi pitää tärkeänä, että EU-tason toimet työvoimapulan ja osaamisvajeen ratkaisuissa toteutetaan hyödyntäen eri maiden parhaita ja vaikuttaviksi todettuja käytäntöjä sekä lisäämättä julkisia menoja.



Suomi korostaa EU:n strategisen kilpailukyvyn ylläpitoa, jossa koulutetun työvoiman saatavuus on yksi keskeinen tekijä. Liikkuvuuden edistäminen strategisen osaamisen varmistamiseksi erityisesti korkean tuottavuuden sektoreilla on tärkeää. Osaajien saatavuuden turvaaminen edellyttää toimia myös EU-tasolla kansainvälisen rekrytoinnin ja maahanmuuton sujuvoittamiseksi.

Vammaisten henkilöiden työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Kokouksessa käsitellään myös vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta ja osallistumista työmarkkinoille. Ministerit keskustelevat siitä, miten EU- ja kansallisella tasolla voidaan parantaa vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymistä.



”Vammaisten henkilöiden työllisyyden edistäminen on tärkeä osa hallituksen 80% työllisyystavoitteen saavuttamista. Työelämän joustavuus helpottaa osatyökykyisten ja monien muidenkin ryhmien työelämään osallistumista. Tästä hyvä esimerkki on vaihtoehtojen tarjoaminen kokoaikatyölle. Hallitus pohtii myös, miten työnantajia voisi tukea, kun he palkkaavat erilaisessa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä”, kertoo työministeri Satonen.



Lounaalla ministerit keskustelevat alueellisesta koheesiosta sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

”EU:n koheesiopolitiikkaa on kehitettävä geopoliittinen tilanne huomioiden. Itäisen ja pohjoisen Suomen asema Venäjän vastaisella ulkorajalla ja raja-alueiden elinvoimaisuuden lisääminen ovat myös turvallisuuskysymyksiä”, korostaa työministeri Satonen.



Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321

erityisasiantuntija Anna Toni, TEM, p. 0295 047 361 (lomalla 12.8.2024 saakka)

johtava asiantuntija Minna Ylikännö, TEM, p. 0295 047 102

opetusneuvos Päivi Bosquet, OKM, p. 0295 330 375

johtava asiantuntija Tallamaria Maunu, TEM, p. 0295 047 374

johtava asiantuntija Jenni Heikka, TEM, p. 0295 047 163

kansainvälisten asiain neuvos Ville Korhonen, STM, p. 0295 163 010

sähköpostit [email protected]