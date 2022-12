Työministeri Haataisen Team Finland -vierailu Intiaan keskittyy työvoiman maahanmuuton edistämiseen 

Työministeri Tuula Haatainen tapaa Team Finland -vierailullaan keskeisiä työvoiman maahanmuuttoa edistäviä viranomaisia ja yrityksiä. Matkalla allekirjoitetaan Suomen ja Intian välinen aiejulistus, jonka tarkoitus on edistää työvoiman maahanmuuttoa kestävällä tavalla. Matkalle osallistuu myös laaja joukko osaajien maahanmuuttoa edistäviä yrityksiä ja julkisen hallinnon edustajia.

Työvoiman saatavuudesta on tullut ongelma yhä useammalla alalla. Työvoiman maahanmuutto on yksi ratkaisu työvoimapulaan. Tämän vuoksi työministeri Tuula Haatainen matkustaa Delhiin ja Mumbaihin suuntautuvalle Team Finland -vierailulle 12.–17. joulukuuta. Ministerin on tarkoitus tavata Intian työministeri sekä koulutuksesta ja yrittäjyydestä vastaava ministeri ja keskustella suurten digitalisaatiojärjestelmiä ja -henkilöstöä tarjoavien intialaisyritysten kanssa.

Ministeri osallistuu myös teknologia-ala Bombay Tech Fest -suurtapahtumaan, jonne odotetaan noin 200 000 osallistujaa. Tapahtumassa esittäytyy myös työvoiman maahanmuuton edistämisen valtakunnalliset palvelut Suomessa kokoava Work in Finland -toiminto.

Työministerin Team Finland -vierailun tärkeimpiä tavoitteita ovat:

suhteiden solmiminen keskeisiin ministeriöihin osaajien maahanmuuton edistämiseksi,

Suomen toimenpiteiden esitteleminen osaajien maahanmuuton helpottamiseksi ja

tunnustella mahdollisuuksia tulevaan yhteistyöhön eri toimialoilla.

Puolet kansainvälisistä erityisasiantuntijoista tulee Intiasta

Intia on yksi työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -ohjelman neljästä pääkohdemaasta. Noin puolet Suomen kansainvälisistä erityisasiantuntijoista tulee jo Intiasta.

”Intiassa on paljon nuoria, koulutettuja osaajia, joita myös suomalaisyritykset ovat viime vuosina kasvavissa määrin palkanneet. On hienoa, että voimme matkalla vahvistaa yhteistyötä Intian kanssa ja samalla huolehtia siitä, että kansainväliset rekrytointeja tehdään tavalla, joka palvelee sekä Suomea että Intiaa”, muistuttaa työministeri Tuula Haatainen.

Matkalla allekirjoitetaan myös Suomen ja Intian välisen, työvoiman maahanmuuttoa edistävä aiejulistus (Declaration of Intent between India and Finland) ja Business Finlandin ja intialaisyrityksiä edustavan The Confederation of Indian Industryn kannanotto, jonka tarkoitus on niin ikään edistää osaajien liikkuvuutta.

Intiassa on valtavaa ylitarjontaa työikäisistä

Suomi on tehnyt osaajien houkutteluun tähtääviä toimenpiteitä Intiassa systemaattisesti vuodesta 2018 alkaen. Näiden vuosien aikana on rakennettu sidosryhmäverkostoa sekä luotu prosesseja opiskelu- ja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Talent Boost -toimien painopisteitä ovat Suomen TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat sekä työvoimapulasta kärsivät alat.

Intiassa on ylitarjontaa lähes kaikista osaajista ja vahvat perinteet lähteä työn ja opiskelujen perässä ulkomaille. Intian talouskasvu on maailman nopeinta, ja maassa on maailman suurin nuorisoväestö. Ennusteen mukaan Intiassa on vuoteen 2030 mennessä noin 245 miljoonan työikäisen ylijäämä. Maassa on paljon insinöörityövoimaa, nopeasti kasvava startup-toimijoiden verkosto, erittäin ammattitaitoisia talous- ja liiketoimintaosaajia sekä pitkät perinteet palvelualalla.

Intia panostaa merkittävästi osaamisen kehittämiseen, ja suomalainen työelämä ja koulutusjärjestelmä nähdään houkuttelevana verrokkina. Intialaiset osaajat tunnetaan jo Suomen työmarkkinoilla ja heidän osaamistaan arvostetaan suomalaisissa yrityksissä ja korkeakouluissa.

Mukana yrityksiä, kaupunkeja, organisaatioita ja hallintoa

Team Finland -delegaatioon osallistuvat Barona, CGI Suomi, Tsinger Works United, Kaiku HR, Värmäämö Group, ICT Direct Finland, ICT Direct India, Helsinki Partners, Espoon ja Helsingin kaupungit, Maahanmuuttovirasto, Helsingin seudun kauppakamari, KEHA-keskus, Palta, Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Teknologiateollisuus, Helsingin yliopisto, Turku Science Park ja Business Finland sekä edustajia Suomen Intian ja Singaporen suurlähetystöistä ja Mumbain konsulaatista.

Lisätietoja:

Työministerin erityisavustaja Emily Strohm, p. +358 295 047160

Johtava asiantuntija Katri Niskanen, TEM, p. +358 295 047 373