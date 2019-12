Suomi haluaa yritykset ja ihmisoikeudet vahvemmin EU:n asialistalle

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön järjestämän konferenssin tavoitteena on viedä EU-tasolla eteenpäin keskustelua siitä, miten yritysten tulisi ottaa ihmisoikeudet huomioon niin omassa kuin liikekumppaneidensa ja toimitusketjujensa toiminnassa. Työministeri Timo Harakka avaa ja päättää konferenssin.

TEM ja ulkoministeriö järjestävät Brysselissä 2.12.2019 Business and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action -konferenssin. Konferenssi käsittelee yrityksiä ja ihmisoikeuksia julkisen rahoituksen, lainsäädännön sekä heikon hallinnon maissa tehtävän yhteistyön näkökulmista.

- Yritysvastuu on tullut yhä tärkeämmäksi niin kansalaisille, kuluttajille, päättäjille kuin yrityksille itselleen, Harakka muistuttaa.

- Suuryritykset toimivat globaalisti, minkä vuoksi yksinomaan kansalliset toimet eivät riitä. Siksi olemme varmistaneet, että vastuullisuus pysyy keskeisenä teemana myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Toivomme, että konferenssi toimii lähtölaukauksena EU:n laajuiselle yritysvastuulle, työministeri Timo Harakka kertoo.

Ministeriöt julkaisevat konferenssin päätteeksi Agenda for Action -asiakirjan. Asiakirja sisältää konkreettisia esityksiä siitä, miten EU:n tulisi edistää yritysvastuuta.

Tilaisuuden pääpuhujana esiintyy professori John Ruggie, joka on kehittänyt YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Konferenssin osallistuu myös ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

- Ihmisoikeuksien kannalta on tärkeää, että EU:n uutta toimintasuuntaa pohditaan osallistavalla tavalla yhdessä yritysten, ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, Johanna Sumuvuori sanoo.

Konferenssin osallistujat edustavat yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa, työmarkkinajärjestöjä, EU:ta sekä kansainvälisiä järjestöjä kuten Kansainvälistä työjärjestöä ILOa ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä OECD:tä.

Konferenssiin odotetaan 230 osallistujaa.

