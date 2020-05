Suomi vahvistaa eurooppalaisten digitaitoja ja osaamista – Elements of AI -verkkokurssin lanseeraukset EU-maissa alkavat

Suomi tarjoaa Elements of AI -verkkokurssin EU-kansalaisten käyttöön vuosien 2020–2021 aikana. Tavoitteena on kouluttaa yksi prosentti EU-kansalaisista tekoälyn perusteisiin ja näin vahvistaa digitaalista osaamista. Kurssi julkaistaan ensimmäisenä Latviassa 6.5.2020.

Elements of AI on maksuton verkkokurssi, jonka ovat toteuttaneet Helsingin yliopisto ja teknologiayritys Reaktor. Kurssin tarkoituksena on rohkaista oppimaan tekoälyn perusteet iästä tai koulutuksesta riippumatta.

– Työn murros ja digitalisaatio vaativat työntekijöiden taitojen jatkuvaa kehittämistä. Koronakriisissä tarve korostuu entisestään. Suomen vahvuuksiin kuuluvat toisaalta tekoälyosaaminen ja toisaalta yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen. Jaamme nyt osaamistamme kaikille EU-maille ja haluamme tukea eurooppalaisten elinikäistä oppimista läpi työuran, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

– Tekoäly on yksi keskeinen tulevaisuuden menestystekijä, joka mahdollistaa kestävää kasvua ja kilpailukykyä Euroopan unionissa. Panostuksia digitaalisuuteen tarvitaan erityisesti, kun rakennamme tietä ulos koronakriisistä. Meidän tulee tavoitella EU:n digitaalista edelläkävijyyttä ja tämä kurssi osaltaan edesauttaa sitä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Paikalliset kumppanit tukevat kurssin lanseerausta

Jokaisessa EU-jäsenvaltiossa on paikallisia kumppaneita, jotka tukevat kurssin lanseerausta. Suomen edustustot EU-jäsenvaltioissa ovat tiiviisti mukana tekemässä suomalaista kurssia tunnetuksi kussakin maassa.

– Koulutus on asia, josta Suomi tunnetaan maailmalla. Nyt haluamme edistää kaikkien eurooppalaisten mahdollisuutta tulevaisuuden taitojen oppimiseen. Ulkoministeriö ja edustustomme maailmalla ovat innolla mukana viemässä tätä tärkeätä hanketta eteenpäin, toteaa lähetystöneuvos Ville Cantell ulkoministeriöstä.

Jokaisessa maassa on akateeminen kumppani, joka tarjoaa opiskelijoille tukea kurssin suorittamisessa ja myöntää kurssista opintopisteet.

– Haluamme Helsingin yliopistossa saattaa osaamisemme koko Euroopan hyväksi ja kun tekoälytutkimus on Suomessa erittäin vahvaa, on ollut luontevaa avata tekoälyn opetusta kaikkien kansalaisten saataville, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä. – On hienoa että voimme eurooppalaisten yliopistojen ja muiden toimijoiden kesken tehdä näinkin konkreettisesti yhteistyötä myös poikkeustilanteiden aikana.

Lisäksi partnereina on maasta riippuen julkisen sektorin, järjestöjen tai yritysten edustajia, jotka markkinoivat kurssia.

– On mahtavaa huomata, kuinka paljon positiivista palautetta Elements of AI -kurssi on saanut ympäri Eurooppaa. Rakennamme kuhunkin maahan kumppaniverkostot, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ja joiden kanssa lanseeraamme kurssin. On myös ilo toimia mahdollistajana suomalaisen yliopisto-osaamisen kansainvälistämisessä, ja Elements of AI on siihen konkreettinen avaus, kertoo Ville Valtonen Reaktor Educationista.

Kurssi toteutetaan kaikilla virallisilla EU-kielillä

Kurssi toteutetaan kaikilla virallisilla EU-kielillä. Latvian lisäksi kurssi on jo saatavilla suomeksi, ruotsiksi, viroksi, englanniksi, saksaksi ja norjaksi. Aiemmin julkaistuja kieliversioita on kirjautunut suorittamaan jo yli 400 000 opiskelijaa. Toukokuussa kielivalikoima täydentyy unkarilla. Kesän ja syksyn lanseerausten aikataulu täsmentyy.

Aloite Elements of AI -kurssin tarjoamisesta kaikille EU-maille oli osa Suomen EU-puheenjohtajakautta 1.7.–31.12.2019. Digitaalitalouden ja tekoälyn hyödyntäminen ja kehittäminen sekä kansalaisten osaamiseen panostaminen olivat Suomen kauden painopisteitä kestävän kasvun agendassa. Kurssin käännöksen on toteuttanut Euroopan komissio.

