Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan – yritystukiin miljardi euroa

Valtio suuntaa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin.

Tuet sisältyvät hallituksen vuoden 2020 lisätalousarvioon, jonka eduskunta hyväksyi 26.3.2020. Lisätalousarvio tulee voimaan 31.3.2020.

– Tavoitteena on, että mahdollisimman moni yrittäjä pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin aikana ja sen jälkeen. Suorien tukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

ELY-keskusten avustukset suunnattu 1–5 henkeä työllistäville pienyrityksille

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä.

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

ELY-keskus julkaisee rahoituksesta lisätietoja verkkosivustollaan perjantaina 27.3.2020.

Business Finland avustukset tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville, 6–250 henkeä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoituspalvelut on suunnattu seuraaville aloille: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden tuotantoketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Business Finland oli 25.3.2020 mennessä saanut yrityksiltä yli 9000 rahoitushakemusta.

Lisäksi valtion erityisrahoittaja Finnvera takaa yritysten lainoja

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Hallitus kertoi 20.3.2020, että se mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille pääosin Finnveran takausten kautta.

Yritykset ovat jatkossakin ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiinsa, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa. Finnveran takaus voi kattaa jopa 80 prosenttia pankin myöntämän luoton määrästä. Jos taattavan luoton pääoma on enintään miljoona euroa, voidaan hakemus Finnverassa käsitellä ja päättää nopeasti. Aiempi nopean käsittelyn raja on ollut 150 000 euroa. Muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa.

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Lisätiedot:

talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135

alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, puh. 029 506 3662