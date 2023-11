Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tapasi Helsingissä 24.11.2023 Ruotsin valtion omistaman Samhall-yhtiön omistajaohjaus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Albin Falkmerin. Suomi on ottanut Ruotsista mallia osatyökykyisten työllistämisen edistämisessä.

”Ruotsi on onnistunut osatyökykyisten työllistämisessä useiden toimenpiteiden ansiosta, joista Samhall on yksi tärkeimmistä. Työllistämme Samhallissa tällä hetkellä noin 25 000 henkilöä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni heistä löytää uuden työn toisen työnantajan palveluksessa”, johtaja Falkmer kertoo.



Suomessa otettiin Samhall vertailukohdaksi, kun Työkanava-valtionyhtiö perustettiin. Yhtiö edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllistymistä. Työkanava palkkaa osatyökykyiset työntekijät työsuhteeseen ja myy edelleen heidän työpanostaan asiakkailleen. Kuten Samhallissa, tavoitteena on kohentaa työntekijöiden osaamista ja työmarkkinavalmiutta niin, että he kykenisivät työllistymään itsenäisesti avoimille työmarkkinoille.



Ensimmäiset osatyökykyiset työntekijät aloittivat Työkanavan palveluksessa tammikuussa 2023.



”Täysin uuden hankkeen kuten Työkanavan perustaminen markkinoille on hyvin haastavaa. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät, että yhtiön päämäärän toteuttaminen eli osatyökykyisten työttömyyden alentaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja laajaa sitoutuneisuutta”, johtaja Falkmer painottaa.

”Osatyökykyisten työllistämisestä saatava hyöty on satsaustaan merkittävästi suurempi. Työmarkkinoilta syrjäytymisen kustannus yksilölle sekä yhteiskunnalle on paljon korkeampi”, sanoo alivaltiosihteeri Pylkkänen, joka toimii Työkanava Oy:n hallituksen puheenjohtajana.



”Seuraan Työkanavan kehitystä suurella kiinnostuksella. Suomalaisesta lähestymistavasta on paljon opittavaa, ja odotan yhteistyömme syventyvän”, johtaja Falkmer lisää.



