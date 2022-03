Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta sotaa pakenevia työllistymisessä

Suomi myöntää Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä, heti kun he ovat saaneet oleskeluluvan ja oleskelulupakortin. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada muita työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje, jota jaetaan tulijoille jo rajoilla.

Jo liki neljä miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Ukrainasta sotaa muihin maihin. Heistä noin 40 000−80 000 ihmisen arvioidaan päätyvän Suomeen. Suomi on päättänyt myöntää kaikille Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua, jos he sitä hakevat.

Tilapäistä suojelua saava voi tehdä rajoituksitta töitä sen jälkeen, kun hän on saanut oleskeluluvan ja oleskelulupakortin. Hän voi myös ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita, kuten esimerkiksi kielikoulutusta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje, joka on suunnattu Ukrainasta pakeneville.

Työpaikasta ei saa Suomessa periä maksua

Monet Ukrainasta sotaa pakenevat ovat työikäisiä. Heillä on paljon osaamista ja erityisesti monilla nuoremmilla on hyvä koulutus. Ohjeessa kerrotaan erilaisiin oleskelulupiin ja viisumittomaan oleskeluun liittyvistä työnteko-oikeuksista sekä tilapäistä suojelua saaville tarjolla olevista työllisyyspalveluista.

Ohjeessa muistutetaan myös, että palkka- ja työehdot koskevat Suomessa kaikkia, eikä työpaikasta tai sen välittämisestä saa periä työntekijältä maksua. Ohje neuvoo, mistä voi pyytää apua, jos kohtaa asiatonta kohtelua.

Ohjetta jaetaan Ukrainasta saapuville satamissa, lentokentällä, vastaanottokeskuksissa ja erilaisissa info- ja neuvontapisteissä, ja se on saatavilla sekä ukrainaksi että venäjäksi. Ohje käännettään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikki sotaa paenneet eivät vielä näy tilastoissa

Yli 11 000 Ukrainasta sotaa paennutta on jo hakenut Suomesta tilapäistä suojelua. Kaikkiaan sotaa paenneita on kuitenkin saapunut enemmän, sillä Ukrainasta voi saapua Suomeen myös viisumivapaasti kolmen kuukauden ajaksi, jos tulijalla on biometrinen passi. Ilman viisumia saapuneiden työnteko-oikeus on kuitenkin tiukasti rajattu.

Ennen sotaa Suomessa asui vakituisesti noin 7 200 ukrainalaista. Ukrainalaisia on viime vuosina ollut Suomessa paljon myös maa- ja metsätalouden kausitöissä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Susanna Piepponen, p. 0295 047 990