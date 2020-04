Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti.

Koronavirusepidemian seuraukset ovat monilla toimialoilla heikentäneet merkittävällä tavalla yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

– Koronaviruksen aiheuttama tilanne on monille yrittäjille täysin kohtuuton, ja me tulemme nyt monilla tavoilla yrittäjien tueksi. Työttömyysetuuden mahdollistaminen myös päätoimisille yrittäjille on yksi näistä keinoista. Haluamme tehdä sen hakemisen ja saamisen yrittäjille mahdollisimman helpoksi, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai

yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

yritystoiminnan lopettamista,

yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,

yrityksen lopettamistoimia.

Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi etenee näin:

Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian

Hallitus antoi esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle 2.4.2020. Hallitus pitää muutoksen kiireellistä voimaantuloa tärkeänä koronavirusepidemiasta yrittäjille aiheutuvien yritystoiminnan kielteisten vaikutusten vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriö viestii lain voimaantulosta, kun eduskunta on käsitellyt hallituksen esityksen ja presidentti on vahvistanut lain.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (median kysymykset)

TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta, p. 0295 020 701 (yrittäjien kysymykset)