Elements of AI -kurssi kasvattaa jatkossakin eurooppalaisten tekoälyosaamista

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella lanseerattu Elements of AI on ensimmäinen Euroopan laajuisesti lanseerattu koulutus ja tärkeä panostus koko Euroopan tekoälyosaamiseen. Kurssi on julkaistu kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella aloitettu koulutus jatkaa eurooppalaisten tekoälyosaamisen kasvattamista tulevaisuudessakin Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteistyönä.

Suomi lahjoitti osana EU-puheenjohtajuuskauttaan vuonna 2019 Elements of AI -tekoälykurssin kaikille eurooppalaisille. Euroopan komissio käänsi kurssin EU:n virallisille kielille ja se on lanseerattu EU-maissa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Alustavan suunnitelman mukaan kurssi olisi ollut vapaasti eurooppalaisten käytävissä vuosina 2020−2021. Reaktor ja Helsingin yliopisto ovat päättäneet jatkaa kurssin tarjoamista eurooppalaisille myös vuoden 2021 jälkeen.

Kurssin tavoitteeksi asetettiin kouluttaa yksi prosentti EU-kansalaisia tekoälyn perusteisiin ja vahvistaa näin koko EU:n digitaalista osaamista. Koronapandemian viivästytti kurssin lanseeraamista monissa maissa. Samaan aikaan pandemia on myös korostanut digitaitojen merkitystä niin tavallisten ihmisten kuin eri toimialojen arjessa.

”Digitalisaatio ja työelämän nopea muuttuminen vaativat meiltä kaikilta jatkuvaa oppimista. Elements of AI -kurssi on erinomainen esimerkki jatkuvan oppimisen erilaisista vaihtoehdoista. Olen ylpeä siitä, että Suomi lahjoitti kurssin osana EU-puheenjohtajuuskauttaan koko Euroopalle”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

”Tekoäly on yksi keskeisistä teknologioista, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja kilpailukyvyn EU:ssa. Suomen ja Euroopan on tärkeä pysyä digitaalisen ja teknologisen kehityksen kärkijoukoissa ja Elements of AI -kurssi osaltaan varmistaa tämän tavoitteen toteutumista. Työ teeman parissa jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä esimerkiksi Tekoäly 4.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti suomalaisten pk-yritysten digitalisaatiota”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo

Kurssi vahvistanut mielikuvaa Suomesta koulutuksen, tasa-arvon ja teknologian edelläkävijänä

Kurssin osallistujamäärissä on ollut hajontaa maittain. Suomessa kurssin on käynyt jo yli kaksi prosenttia väestöstä. Toiseksi eniten kurssia on suoritettu Kroatiassa, jossa yhden prosentin tavoite lähestyy hyvää vauhtia. Kurssi on saanut todella positiivista palautetta ympäri Euroopan ja sitä on kuvailtu muun muassa opettavaiseksi ja saavutettavaksi.

Euroopan laajuisesti kurssi on kiinnostunut hyvin tasapuolisesti eri sukupuolia. Myös ikäjakauma on ollut laaja: kurssille on osallistunut tähän mennessä eniten nuoria aikuisia, mutta tekoäly kiinnostaa myös vanhempia ihmisiä, sillä lähes 12 prosenttia kurssin osallistujista on yli 65-vuotiaita.

"Suuri osa käyttäjistä hakee kurssilta työelämässä tarvittavia taitoja. Kartutamme paitsi tekoälyosaamista, myös oppimisen taitoja – mikä olisikaan sopivampi tavoite Suomesta ponnistavalle oppimisinnovaatiolle kuin jatkuvan oppimisen tukeminen kaikkialla maailmassa”, kertoo kurssin kehittäjä professori Teemu Roos.

Kurssi lanseerattiin useissa maissa yhteistyössä Suomen suurlähetystöjen ja paikallisten partnereiden kanssa.

”Elements of AI -kurssi on saanut positiivista huomiota ympäri Eurooppaa. Samalla se on vahvistanut mielikuvaa Suomesta koulutuksen, tasa-arvon ja teknologian edelläkävijämaana”, sanoo ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.

Elements of AI laajenee ja kehittyy edelleen

Koulutukset jatkuvat edelleen Reaktorin ja Helsingin yliopiston vetäminä. Jokaiselle maaversiolle on etsitty paikalliset kumppanit ja nyt koulutusta halutaan laajentaa nykyistäkin useammissa maissa esimerkiksi eri oppilaitoksiin.

”Meille on ollut ilo olla mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle tällaisessakin yhteydessä. Kun yhdistämme eurooppalaiset yliopistot ja muut toimijat osaksi oppimisen haasteen ratkaisua, voimme yhdessä varmistaa sekä suomalaisten että eurooppalaisten tulevaisuustaidot”, jatkaa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

”Kurssin lanseeraus on vasta ensimmäinen askel matkalla kohti yhden prosentin tavoitetta. Aiomme jatkaa tiivistä yhteistyötä Euroopassa kattavan verkostomme kanssa ja haastaa uusia toimialoja ja organisaatioita mukaan tekoälyhaasteeseemme. Haluaisin myös kiittää Suomen edustustoja, jotka ovat tehneet arvokasta työtä maakumppaniverkoston sekä kurssin tunnettuuden edistämisessä”, Ville Valtonen Reaktor Educationista sanoo.

