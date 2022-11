Talent Boost Summit esittelee palveluita, jotka tukevat kansainvälisiä rekrytointeja ja vahvistavat Suomen vetovoimaa

Talent Boost Summit on valtakunnallinen yrityksille ja sidosryhmille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Kyseessä on kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä tapahtuma, jonka pääpaino on hyviksi todetuissa käytänteissä ja tarjolla olevissa palveluissa.

Vuosittainen Talent Boost Summit kokoaa ihmisiä yhteen kansainvälisen työelämän kysymysten ympärille tänä syksynä Vaasassa. Tapahtuman taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtama kansallinen Talent Boost -ohjelma, jolla edistetään kansainvälisten osaajien houkuttelua, maahanmuuttoa ja Suomeen juurtumista.

Tapahtumassa on luvassa mielenkiintoisia puhujia, kansainvälistä tunnelmaa sekä verkostoitumista niin yritysten kuin alan asiantuntijoidenkin kanssa. Paikan päälle Vaasaan on ilmoittautunut 300 henkilöä, minkä lisäksi verkossa tapahtumaa tulee seuraamaan yli 200 etäosallistujaa.

"Talent Boost Summit kokoaa yhteen laajan toimijaverkoston eri puolilta yhteiskuntaa. Hyvin toimiva verkosto, mikä onkin välttämätöntä saadaksemme kansainvälisiä osaajia Suomeen ja tehdäksemme heidän olonsa kotoisaksi täällä", johtava asiantuntija Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Ohjelmassa kansainvälisyyden kokemuksia monista näkökulmista

Talent Boost Summit on osallistujalle oiva tilaisuus napata mukaansa parhaat tärpit palveluista, joita kansainvälisiin rekrytointeihin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen on saatavilla. Lisäksi osallistuja saa päivän aikana kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten veto- ja pitovoimatekijöitä kehitetään niin koko Suomen, alueiden kuin yksittäisen kunnankin näkökulmasta.

"Suomessa on 309 kuntaa, joista pienin kaupunki on 1 200 asukkaan Kaskinen ja suurin reilun 650 000 asukkaan Helsinki. Haluammekin nostaa esiin sen, kuinka erilaisia alueita ja kuntia Suomessa on. Niitä yhdistää työvoimapula ja tavoite tehdä toimenpiteitä kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Yritykset tarvitsevat julkista sektoria turvaamaan työvoiman saantia, ja kunnat tarvitsevat menestyviä yrityksiä edistämään elinvoimaisuuttaan", tapahtuman koordinaattori Anna Korsbäck kertoo.

Käytännön esimerkkejä hoiva-alalta ja teknologiasektorilta

Ohjelmassa kuullaan esimerkkejä kansainvälisestä rekrytoinnista esimerkiksi hoiva-alalta Satakunnasta ja Etelä-Karjalan kampanjasta, jolla houkuteltiin alueelle Green Tech -alan huippuosaajia Aasiasta.

Kokemuksia työllistymisestä ja kotoutumisesta Suomessa tullaan kuulemaan myös kansainvälisiltä osaajilta itseltään. Päivän päättää paneelikeskustelu, jossa pureudutaan tapahtuman ydinteemaan: pitovoimaan ja yhteistyöhön sen taustalla.

Summit kokoaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijat

Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille, työnantajille, kansainvälisille osaajille ja muille sidosryhmille. Osallistujia odotetaan myös julkiselta sektorilta, oppilaitoksista sekä kunnista ja kaupungeista.

Tapahtuman järjestäjiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, Empower Wednesday -ohjelma (Turun kaupunki, Turku Business Region, International Working Women of Finland), Kokka kohti Suomea -hanke (Varsinais-Suomen ELY-keskus, ESR), sekä Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjanmaan TE-palvelut.

Lisätietoja:

Anna Korsbäck, tapahtuman koordinaattori, Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 505 6226, [email protected]

Katri Niskanen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 373

* Tiistaina 22.11. tapahtuman yhteydessä Åbo Akademilla järjestetään mediatilaisuus klo 8.45–9.15. Tavattavissa ovat Laura Lindeman, Senior Director, Head of Work in Finland unit of Business Finland, Katri Niskanen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Emine Ehrström, kotouttamispäällikkö, Pohjanmaan ELY-keskus. Tervetuloa!