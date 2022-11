Ammattibarometri: Työvoimapulan kasvu on hidastunut – pulan kärjessä jatkavat sosiaali- ja terveysalan ammatit

Tämän syksyn Ammattibarometri kertoo työvoimapulan kasvun lievästä taittumisesta. Valtakunnantasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tämän syksyn Ammattibarometrissa silti vieläkin yhteensä 56 ammattia 200 keskeisestä ammatista.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä lisääntyi viime vuoden syksyyn nähden, mutta keväästä 2022 työvoimapula-ammattien määrä on hieman laskenut.

Tulokset käyvät ilmi syksyn 2022 Ammattibarometrista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee 1.11.2022. Tulokset perustuvat syys- ja lokakuussa 2022 tehtyihin työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntija-arvioihin, jotka arvioivat tilannetta vuodeksi eteenpäin.

"Työllisyys- ja työttömyysluvut reagoivat viiveellä talouden käänteisiin. Laaja-alainen työvoimapula ei kuitenkaan hellitä, vaikka talous vetäisi henkeä muutaman kvartaalin yli," sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Vaikka työvoimapula-ammattien määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt, on ”paljon pulaa työvoimasta” -ammattien määrä edelleen jatkanut kasvuaan. Paljon pulaa hakijoista on, jos alueen TE-toimistossa uskotaan esiintyvän laajaa puutetta sopivista työnhakijoista kyseiseen ammattiin.

Hyvin yleisesti pulaa osaavasta työvoimasta katsotaan lähiaikoina olevan terveyden- ja sosiaalihuollon ammateissa. Kolme neljäsosaa pula-ammattien top 15 -listan ammateista on sotealalta. Vaikein tilanne on lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, puheterapeuttien, yleislääkärien, kodinhoitajien, psykologien ja hammaslääkärien rekrytoinneissa. Lisäksi on uusiutunut vaikeus löytää rekrytoitavia ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiksi.

Työvoimapula-ammattien listalla on tänä syksynä yhteensä 56 ammattia. Terveys- ja sosiaalialan ammatteja tällä listalla on yhteensä 17. Seuraavaksi eniten työvoimapula-ammatteja on rakennusalalla (12 ammattia) ja teollisuudessa (8). Muutamia rekrytoitavien puutteesta kärsiviä ammatteja on lisäksi ohjelmistoalalla, ravintola-alalla, siivouksen ja kiinteistönhuollon alalla sekä kuljetusalalla.

Ylitarjonta-ammatteja on arvioidusta noin 200 ammatista nyt 29. Ylitarjonta-ammattien määrä ei viime aikoina ole suuresti muuttunut. Vuotta aiemmin ylitarjonta-ammatteja oli 30. Koronan vaikutukset työvoiman ylitarjonnassa ovat olleet varsin vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on runsaasti luovan työn ja kulttuurialan ammateissa.

Ammattibarometriarvioinneissa on mukana ammattiluokituksen (ISCO 4) ammateista vajaa puolet. Barometrin tuloksia voi tarkastella seutukunnittain ja ammattinimikkeittäin Ammattibarometrin kotisivulla.

