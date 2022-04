Elinkeinoministeri Lintilä: TKI-rahoituksen panostukset vahvistavat Suomea kasvun lähteitä

”Tekemämme päätökset hallituksen kehysriihessä TKI-rahoituksen nostamiseksi vahvistavat Suomen kasvun lähteitä. Vaikeinakin aikoina meidän on pidettävä huoli tulevasta kasvusta”, elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo.

Vuoden 2023 valtion T&K-panosten kokonaisuutta (määrärahoja ja valtuuksia) korotetaan kaikkiaan noin 350 miljoonalla eurolla edelliseen kehykseen verrattuna.



Kokonaisuus sisältää muun muassa seuraavat toimet. Business Finlandin TKI-avustusvaltuutta korotetaan pysyvästi 63 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi vuoden 2023 valtuuksiin tehdään veturiyritysrahoitukseen kohdennettu kertaluonteinen 60 miljoonan euron korotus sekä otetaan käyttöön 10 miljoonan euron valtuus uuteen alueellisen TKI-rahoituksen instrumenttiin.



Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Valtion T&K-rahoitus on vuonna 2023 noin 2,3 miljardia euroa.



Lisäksi hallitus on linjannut, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023. Verokannustin valmistellaan siten, että sen taloudellinen vaikutus olisi staattisesti arvioiden vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.





Alueellinen TKI-rahoitus tukee aluetalouden vahvistamista eri puolilla Suomea



Hallituksen kehysriihessä päätettiin ottaa käyttöön 10 miljoonan euron valtuus uuteen alueellisen TKI-rahoituksen instrumenttiin.



”On tärkeää pitää kiinni kasvun mahdollisuuksista. TKI-panostukset ja niihin aiemmin kaavailtujen supistumisten peruminen merkitsevät sitä, että esimerkiksi yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia investoida ja kehittää”, elinkeinoministeri Mika Lintilä kommentoi.



Uusi väline tukee yritysten T&K-toimintaa eri puolella Suomea ja vahvistaa alueellista innovaatiopolitiikkaa. Se aktivoi yrityksiä ja muita TKI-toimijoita kansainvälistymään ja kasvuun. Monilla alueilla ja aloilla tarvitaan enemmän käytännönläheisempää innovaatiotoiminnan kehittämistä, jonka avulla voidaan aktivoida enemmän pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan.



”TKI-toimissa tarvitaan erilaisia välineitä. Ensimmäistä kertaa historiassa panostamme myös alueelliseen TKI-toimintaan ja luomme näin edellytyksiä aluetalouden vahvistamiseen eri puolilla Suomea”, ministeri kertoo.



TKI-panostukset ovat aiemmin keskittyneet selvästi suuryrityksiin ja pääkaupunkiseudulle.

”Yritysten uudistumisen kannalta tärkeät tutkimus- ja kehitysinvestoinnit saadaan levitettyä laajemmin koko maahan ja myös pk-yrityksiin. Useilla paikkakunnilla TKI-menojen osuus BKT:stä on hyvin matala, vaikka alueella on merkittävästi teollisuutta ja yrittäjyyttä. Alueellinen TKI-rahoitus tukee myös maakuntaohjelmien toteuttamista ja alueiden elinvoiman vahvistamista perustuen niiden omiin vahvuuksiin”, ministeri sanoo.



TKI-tiekartan yhtenä keskeisenä painotuksena on korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli TKI-tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa.



”Rohkaistaan yrityksiä ja muita toimijoita kansainvälistymään ja kasvamaan viennin kautta. Alueen korkeakouluilla, erityisesti ammattikorkeakouluilla, on tässä tärkeä rooli. Soveltavan tutkimuksen painoarvo on merkittävä uuden luomisessa”, ministeri korostaa.

