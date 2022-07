EU:n energiaministerien ylimääräisen kokouksen aiheena varautuminen syksyn energiatilanteeseen

EU:n energiaministerit kokoontuvat energianeuvoston ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 26.7.2022 Brysseliin. Kokouksen agendalla on EU:n energian toimitusvarmuuden tilannekuva erityisesti kaasun osalta sekä varautuminen talveen kaasun kulutusta vähentämällä.

Suomea energianeuvostossa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ministerit keskustelevat erilaisista keinoista lisätä energian toimitusvarmuutta talven lähestyessä. Käsittelyssä on myös komission 20.7.2022 antama varautumispaketti kaasun käytön vähentämiseksi EU:ssa kahden seuraavan talven aikana. Tavoitteena on hyväksyä komission esittämä kaasun talvivarautumispaketti, joka on kuitenkin jakanut jäsenmaiden mielipiteitä.

Komissio ehdottaa jäsenmaille 15 prosentin laskua kaasun kulutukseen

Komissio ehdottaa jäsenmaiden vähentävän kaasun kulutustaan 15 prosenttia verrattuna vuosien 2017−2022 kaasun kulutukseen. Suomi on laskenut kaasun kulutusta markkinaehtoisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana jopa puoleen. Venäjän hyökkäyksen jälkeen kaasun käyttömme on laskenut entisestään, joten komission asettama vähennystavoite ei aiheuta Suomelle välittömiä lisätoimenpiteitä. Venäjältä ei ole tullut maakaasua Suomeen toukokuun jälkeen.

”Komissio on nostanut myönteisenä esimerkkinä esiin Suomen tekemät toimenpiteet kaasun käytön vähentämisestä. Olemme hoitaneet energiavarautumista pitkäjänteisesti ja viisaasti, mutta työtä on edelleen tehtävänä. EU:n on tärkeää pysyä nyt yhtenäisenä Venäjän energiapainostuksen alla”, ministeri Lintilä sanoo.

Kaasutilanne on yksi merkittävimmistä syistä nouseviin sähkön hintoihin EU:ssa. Suomi ei ole yhtä riippuvainen kaasusta kuin monet muut EU-maat, sillä Suomessa kaasun osuus energian kokonaiskulutuksesta on vain noin viisi prosenttia. Myös Suomen kannalta EU:n yhteinen varautuminen ja kaasuvarastojen täyttäminen talvea ennakoiden on kuitenkin järkevää. Kaasun korvaaminen muilla polttoaineilla sekä toimenpiteet energian säästämiseksi jo kevään ja kesän aikana helpottavat varautumista talveen.

Suomi tukee EU-tason kattavaa varautumista

Komission mukaan EU:n tulee myös kehittää tiedonvaihtoa sekä markkinapohjaisia kaasun kulutuksen vähentämistoimia. EU-maiden tulee jakaa keskenään parhaita käytäntöjä kaasun käytön priorisoinnissa ja kulutuksen vähentämisessä.

Suomi tukee EU-tason kattavaa varautumista kaasun toimitusvarmuusongelmiin. On kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltioiden asiantuntemus kunkin maan omasta tilanteesta huomioidaan. Kaasun kulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat jäsenvaltioiden vastuulla ja komission roolin tulee keskittyä koordinointiin ja valvontaan.

Komissio esittää myös kaasun yhteishankintoja hoitavan ryhmän perustamista. Suomi kannattaa jäsenvaltioille vapaaehtoisia kaasun yhteishankintoja.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, 0295 047 405

elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171

erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. 029 504 7327