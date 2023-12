Vastuullisuusstrategiat ovat kannustaneet Barentsin alueen yrityksiä vähentämään muovien käyttöä tuotteissa ja lajittelemaan syntyvän muovijätteen. Kansallinen jätelainsäädäntö puolestaan vauhdittaa yrityksissä syntyvien muovijätteiden kierrätystä alueella, sillä se edellyttää pääosalta yrityksiä muovipakkausjätteen erilliskeräystä mm. Suomessa ja Norjassa. Tiedot löytyvät uudesta selvityksestä yritysten muovijätteen keräyksestä, kierrätyksestä ja jatkokäsittelystä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Barentsin alueella.

Muoviin liittyvä sääntelykenttä on muuttunut merkittävästi viime vuosina ja muovien kiertotaloutta pyritään edistämään EU:n muovistrategian, SUP-direktiivin sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin kautta. Myös vapaaehtoisia ns. green dealejä on hyödynnetty edistämään mm. rakennusalan muovikalvojätteiden keräystä. Tuottajavastuu koskee useita muovia sisältäviä tuotteita, kuten pakkauksia, renkaita, sähkölaitteita ja ajoneuvoja ja tulevaisuudessa myös mm. kalastusvälineitä.



Merkittävimmät muovijätevirrat tulevat pakkauksista. Lisäksi muovijätettä syntyy suuria määriä myös rakennustoimialalta, maataloudesta, kalataloudesta, terveydenhuollosta ja muovia sisältävistä tuotteista kuten renkaista, ajoneuvoista ja sähkölaitteista.

Yritykset haluavat kehittää muovin erilliskeräystä

Pakkaustuottajayhteisöt ovat rakentaneet kuhunkin maahan keräysverkoston yrityksissä syntyvän pakkausmuovijätteen keräämiseksi. Sen lisäksi Barentsin alueella useat yksityiset ja Barentsin alueen kunnalliset jäteyhtiöt tarjoavat yrityksille muovijätteiden keräys- ja kierrätyspalveluita. Yritysten sijainti ja syntyvät muovijätevirrat ovat vaikuttaneet siihen, kuinka helppoa muovien erilliskeräys on ollut. Esimerkiksi Lapissa palvelun tarjoajien määrä on vasta nyt kasvanut. Monilla yrityksillä on selkeä tahtotila kehittää muovien erilliskeräystä, vaikka muovin osuus koko jätevirrasta onkin usein aika pieni.



Kalastusvälineiden keräystä ja kierrätystä on vauhditettu SUP-direktiivin kautta. Norjassa on lisäksi omaa sääntelyä siihen, että kalastusvälineet saataisiin tehokkaammin kerättyä ja vähennettyä sitä kautta merten roskaantumista.

Muovijäte käsitellään pääasiassa muualla

Barentsin alueelta löytyy muutamia muovien käsittelylaitoksia. Pääosa kerätystä muovijätteestä kuljetetaan joko Suomen, Ruotsin ja Norjan eteläosissa sijaitseviin käsittelylaitoksiin. Pakkaustuottajayhteisöjen keräyspisteistä ja niille toimitetusta muovijätteestä osa toimitetaan myös ulkomaille käsittelyyn. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on suunnitteilla ja valmistumassa useita muovin kierrätyslaitoksia ja muovien kierrätystä pyritään tehostamaan näillä uusilla laitosinvestoinneilla.

Muovin matka Barentsin alueella -hanke

Selvitys on osa Muovin matka Barentsin alueella -hanketta, joka tukee Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella 2021-2023 kestävään kehitykseen ja erityisesti kiertotalouden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteena on myös kehittää ja vahvistaa alueiden ja maiden välistä yhteistyötä kiertotaloudessa sekä edistää kestävän matkailun tavoitteita.



Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja tehdä näkyväksi yrityksistä syntyvien muovijätteiden materiaalivirrat, sekä niiden keräys ja kierrätys Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Barentsin alueella. Selvityksen aikana tietoa yritysten muovijätevirroista kerättiin sähköpostikyselyn ja haastattelujen avulla sekä erilaisista tietokannoista ja kirjallisista lähteistä. Lisäksi järjestettiin webinaari muovien kiertotaloudesta ja selvitystyötä esiteltiin myös Sustainable Tourism and the Circular Economy -seminaarissa syyskuussa 2023.



Selvityksen tilasi Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen toteutti Macon Oy.



Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, TEM, p. 0295 064 922