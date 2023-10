EU-maiden työ- ja sosiaaliministerit kokoontuvat Luxemburgissa maanantaina 9.10.2023. Ministerien on tarkoitus muun muassa hyväksyä päätelmät mielenterveydestä ja epävarmoista työsuhteista. Lisäksi neuvostossa on tarkoitus saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys neuvoston suosituksesta yhteisötalouden perusedellytysten kehittämisestä.

Suomea kokouksessa edustaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Päätelmät mielenterveydestä ja epävarmoista työsuhteista käsittelevät psykososiaalisia riskejä, jotka liittyvät etenkin työelämän digitalisaatioon ja uusiin työmuotoihin. Suomi on ollut aktiivinen asiassa ja voi hyväksyä päätelmät.

”Mielenterveyden edistäminen työpaikoilla on tärkeää sekä inhimillisesti että taloudellisesti. EU-päätelmät konkretisoivat, kuinka työelämässä voidaan tukea mielenterveyttä, ehkäistä mielenterveysongelmia ja vähentää niistä johtuvia poissaoloja”, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Neuvostossa on myös hyväksyttävänä neuvoston suositus yhteisötalouden toimintaedellytysten kehittämisestä, josta on tarkoitus saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys. Suosituksen tarkoituksena on tunnustaa yhteisötalouden rooli työmarkkinoille pääsyssä ja sosiaalisessa osallisuudessa, tukea yhteiskunnallisia yrityksiä ja helpottaa niiden rahoituksen saantia. Yhteisötaloudella tarkoitetaan yksityisiä toimijoita, esimerkiksi osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä, yhdistyksiä, säätiöitä ja yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka asettavat toiminnassaan etusijalle ihmisiin, yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvän tarkoituksen. Yhteisötalouden toimijat esimerkiksi sijoittavat uudelleen suurimman osan voitoistaan ja ylijäämistään tarkoituksensa mukaisiin kohteisiin. Suomi on osallistunut aktiivisesti neuvotteluihin ja voi hyväksyä suosituksen.

Keskustelua muun muassa digitalisaatiosta, työllisyydestä ja työajasta

Neuvosto aikoo hyväksyä työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean keskeiset viestit työllisyydestä ja sosiaalisista haasteista. Ministereitä pyydetään hyväksymään myös jäsenmaiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuodelle 2023. Suomi voi hyväksyä kyseiset asiakirjat.

Tässä yhteydessä ministerit keskustelevat myös uusien teknologioiden vaikutuksesta työllisyyteen, osaamiseen, työntekijöiden oikeuksiin, työelämän suhteisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin ja millaisia aloitteita EU voisi tehdä näihin kysymyksiin liittyen.

Lounaalla ministereiden keskustelussa on työaika ja kansalliset kokemukset joustaviin tai lyhennettyihin työaikaratkaisuihin liittyen. Lisäksi tarkoitus on keskustella siitä, mikä on EU:n rooli tässä.

Näiden aiheiden lisäksi ministerit keskustelevat sosiaalisen suojelun järjestelmistä. Keskustelu koskee esimerkiksi digitalisaation hyödyntämistä sosiaaliturvajärjestelmien ja niihin liittyvän tiedonvaihdon kehittämisessä.

Neuvoston on tarkoitus lisäksi hyväksyä päätelmät itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvasta. Ne liittyvät aiheesta vuonna 2019 hyväksyttyihin suosituksiin. Neuvostolle tuodaan hyväksyttäväksi myös päätelmät toimenpiteistä, joilla varmistetaan romanien yhtäläiset mahdollisuudet asianmukaiseen asumiseen. Suomi voi hyväksyä päätelmät.



Lisätietoa:

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Niilo Heinonen, STM, p. 0295 163 603

työministerin virkamiessihteeri Jenni Heikka, TEM, p. 0295 047 163

kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen, STM, p. 0295 163 175

neuvotteleva virkamies Satu Leino, STM, p. 0295 163 498

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]