Pyöräilymatkailun edistämiseen 25 000 euron valtionavustus

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 25 000 euron valtionavustuksen Pyöräilykuntien verkosto ry:lle käytettäväksi pyöräily-ystävällisten matkailupalvelujen kehittämiseen.

Pyöräilymatkailun suosio kasvaa Suomessa. Pyöräillen matkailevat sekä kotimaiset että kansainväliset matkailijat.

Esimerkkejä pyörämatkailun voimakkaasta kasvusta löytyy eri puolilta Suomea.

Saariston Pienellä Rengastiellä (Turku, Naantali, Rymättylä, Nauvo, Parainen) tilastoitiin vuonna 2019 kaikkien aikojen ennätys, hieman yli 3200 pyörämatkailijaa touko-syyskuun aikana. Puumalan saaristoreitillä pyörämatkailijoiden määrä on parissa vuodessa yli kaksinkertaistunut ja nousi viime vuonna yli 2300 henkilöön. Myös Pyhä-Näsin järvireitillä Tampereen seudulla pyörämatkailijoiden määrä on kasvanut huimasti viime vuosien kehittämistyön tuloksena. Viime kesänä kokopäiväretkiä ja yön yli kestäviä matkoja teki Pyhä-Näsin reitistöllä jo lähes 5000 pyörämatkailijaa. Maastopyöräily on lisännyt suosiotaan varsinkin pohjoisen matkailukeskuksissa.

Pyörämatkailun palveluita, reittejä ja markkinointia on kehitetty aktiivisesti alueellisesti. Pyörämatkailun edistämiseen ja koordinointiin kansallisella tasolla ei ole kuitenkaan ollut kohdennettuja toimenpiteitä vuonna 2018 päättyneen Visit Finlandin toteuttaman ja Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitetun Outdoors Finland -hankekokonaisuuden jälkeen.

Hanke edistää Suomen valtakunnallisen matkailustrategian toteutumista sekä valtakunnalliseen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä pyörämatkailun tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämisestä.

Hankkeen toteutusaika on 9.3.– 30.9.2020. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Pyöräilykuntien verkosto ry.

